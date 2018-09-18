Кузбассовцев приглашают на турнир по воркауту

18 Сент. 11:17 2018-09-18T11:41:07+03:00

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Всего через три дня, в пятницу, 21 сентября, в линейном парке на бульваре Строителей в Кемерове стартует турнир по WorkOut.

Соревнования, которые будут проходить в рамках Всемирной акции #Вместеярче включают в себя две номинации. Участники турнира будут выяснять, кто лучший в силовом двоеборье и фристайле. Подтягивания и отжимания от пола и от брусьев – с дополнительным весом и без – выявят сильнейшего поклонника уличного спорта, а зрелищный фристайл не оставит равнодушными ни одного зрителя.

Все желающие могут подать заявку на участие или прийти на турнир в качестве зрителей. Организаторы мероприятия обещают, что будет интересно! Турнир по уличным видам спорта наснется 21 сентября в 16:00 в линейном парке на бульваре строителей в Кемерове. Вход для зрителей – свободный.