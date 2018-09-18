Кузбассовец отомстил за свою тетю и попал в тюрьму

18 Сент. 12:10 2018-09-18T12:10:37+03:00

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Ближайшие семь лет и один месяц 19-летний кузбассовец проведет в колонии строгого режима. Столь суровое наказание он понесет за то, что забил до смерти знакомого, который обидел его тетю.

19-летний житель Яшкинского района за свою недолгую жизнь уже успел побывать под судом, но это его ничему не научило. В один из июльских дней 2018 года юноша в комапнии своего дяди распивал спиртное. В какой-то момент он припомнил, что один из гостей накануне обидел его тетю и решил, что будет справедливым, если тот извинится перед женщиной. Молодой человек объяснил это 63-летнему гостю, и они вместе отправились к родственнице. После извинений мужчины отправились обратно, но по дороге поругались, и более молодой человек принялся избивать пенсионера – до тех пор, пока тот не потерял сознание. Оставив экс-товарища лежащим на земле, он вернулся к застолью.

Уже возвращаясь домой, молодой человек увидел, что неподалеку от места драки кто-то бьет его родственника. Он побежал на помощь, и в это же время прибыли сотрудники полиции. они стали выяснять обстоятельства драки и заметили лежащего неподалеку на земле пенсионера. Ему вызвали карету скорой помощи, однако по дороге в больницу мужчина скончался. Юноша признал вину. Но даже искреннее раскаяние не сняло с него вину: больше семи лет молодой человек проведет в колонии строгого режима.