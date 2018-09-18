В Кузбассе 9-летний мальчик сбежал из дому на велосипеде

18 Сент. 12:23 2018-09-18T12:23:45+03:00

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В Беловском районе благодаря бдительности местного жителя удалось вернуть домой 9-летнего школьника. Ребенок решил сбежать из дома на велосипеде.

Около 04:30 в полицию обратился мужчина и сообщил, что встретил на улице ребенка без сопровождения взрослых, мальчик ехал по дороге один.

По указанному адресу незамедлительно прибыли правоохранители, которые установили личность ребенка. Мальчика доставили домой и передали родителям, которые, к слову, сына к тому времени даже не хватились. Как выяснилось, накануне вечером мальчик поссорился со старшим братом и решил уйти из дома. Свой план он претворил в жизнь, когда взрослые заснули.

Инспектор по делам несовершеннолетний провел с ребенком профилактическую беседу и объяснила опасность его действий.