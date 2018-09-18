Погода в Кемерове 19 сентября: солнечно и без осадков
В Кузбасс пришло настоящее бабье лето – с его солнечными, хоть и прохладными, днями, ночными заморозками и разноцветными листьями.
Так, днем в Кузбассе ожидается до +16 градусов тепла. День будет солнечным, и лишь иногда на небе будут появляться небольшие облака. Ласковое осеннее тепло может омрачить лишь юго-восточный ветер, который при порывах может достигать 12 метров в секунду. А вот ночь будет холодной: столбики термометров опустятся до -2 градусов! Утром возможен туман.
В Кемерове 19 сентября воздух прогреется до +14 градусов. Юго-восточный ветер ожидается совсем несильным, а солнышко в течение всего дня будет дарить тепло.
В Новокузнецке также ожидается солнечный день и легкий юго-восточный ветерок.
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