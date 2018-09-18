В Новокузнецке сантехник украл счетчиков на 150 тысяч рублей

18 Сент. 13:08 2018-09-18T13:08:29+03:00

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В Новокузнецке будут судить местного жителя, который украл у предприятий ЖКХ оборудование на сумму около 150 тысяч рублей.

С заявлениями о краже из подвалов многоквартирных жилых домов общедомовых приборов учета горячего и холодного водоснабжения в полицию обратились сразу несколько управляющих компаний. В ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан 38-летний мужчина, который ранее работал сантехником и уже привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичных преступлений. В содеянном злоумышленник признался и пояснил, что украденные счетчики он разбирал, а имевшийся в них металл сдавал в пункт приема.

В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело. Следствие установило, что он похитил оборудование из 23 подъездов, причинив ущерб на сумму около 150 000 рублей. В общей сложности мужчине инкриминируется совершение 14 преступлений по статье «Кража». Сейчас все собранные материалы переданы в суд, новокузнечанину грозит до 5 лет лишения свободы.