Футболиста из Кузбасса Александра Головина не взяли на матч Лиги Чемпионов

18 Сент. 13:43 2018-09-18T13:50:19+03:00

Изменить размер текста: A A

Французский клуб «Монако», в который этим летом перешел полузащитник сборной России Александр Головин, не включил игрока в заявку на ближайший матч Лиги Чемпионов с «Атлетико» из Мадрида. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

С момента своего перехода 22-летний футболист еще не сыграл ни одной игры за новый клуб из-за полученной в августе серьезной травмы лодыжки. Тренироваться в общей группе Александр Головин начал только на прошлой неделе.

Напомним, что французский клуб купил Александра Головина у московского ЦСКА в летнее трансферное окно за 30 миллионов евро сроком на пять лет. Внимание иностранных клубов на себя Александр Головин обратил игрой во время чемпионата мира по футболу-2018, где сборная России дошла до 1/4 финала. В составе нашей команды футболист забил один мяч и отдал две результативные передачи.