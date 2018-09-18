Футболиста из Кузбасса Александра Головина не взяли на матч Лиги Чемпионов
Французский клуб «Монако», в который этим летом перешел полузащитник сборной России Александр Головин, не включил игрока в заявку на ближайший матч Лиги Чемпионов с «Атлетико» из Мадрида. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
С момента своего перехода 22-летний футболист еще не сыграл ни одной игры за новый клуб из-за полученной в августе серьезной травмы лодыжки. Тренироваться в общей группе Александр Головин начал только на прошлой неделе.
Напомним, что французский клуб купил Александра Головина у московского ЦСКА в летнее трансферное окно за 30 миллионов евро сроком на пять лет. Внимание иностранных клубов на себя Александр Головин обратил игрой во время чемпионата мира по футболу-2018, где сборная России дошла до 1/4 финала. В составе нашей команды футболист забил один мяч и отдал две результативные передачи.