В Новокузнецке на пожаре погиб 48-летний мужчина

18 Сент. 14:24 2018-09-18T14:24:21+03:00

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В Новокузнецке на пожаре на проспекте Авиаторов погиб 48-летний мужчина. Тело горожанина обнаружили спасатели.

Во вторник, 18 сентября, около 11 часов загорелась квартира в муниципальном многоквартирном жилом доме на проспекте Авиаторов. На место выехали четыре пожарных машины и 13 спасателей.

– На момент прибытия первого подразделения из окна квартиры на четвертом этаже шел дым. Звеньями газодымозащитной службы из двух соседних квартир спасены пять человек, – рассказали в ГУ МЧС по Кемеровской области. – В результате пожара обгорела мебель в комнате на площади 12 квадратных метров. Предварительная причина пожара – неосторожность при курении.

После ликвидации возгорания спасатели обнаружили в квартире тело мужчина 1970 года рождения, сообщил осведомленный источник. По предварительным данным, мужчина отравился угарным газом.