В Новокузнецке на пожаре погиб 48-летний мужчина
В Новокузнецке на пожаре на проспекте Авиаторов погиб 48-летний мужчина. Тело горожанина обнаружили спасатели.
Во вторник, 18 сентября, около 11 часов загорелась квартира в муниципальном многоквартирном жилом доме на проспекте Авиаторов. На место выехали четыре пожарных машины и 13 спасателей.
– На момент прибытия первого подразделения из окна квартиры на четвертом этаже шел дым. Звеньями газодымозащитной службы из двух соседних квартир спасены пять человек, – рассказали в ГУ МЧС по Кемеровской области. – В результате пожара обгорела мебель в комнате на площади 12 квадратных метров. Предварительная причина пожара – неосторожность при курении.
После ликвидации возгорания спасатели обнаружили в квартире тело мужчина 1970 года рождения, сообщил осведомленный источник. По предварительным данным, мужчина отравился угарным газом.