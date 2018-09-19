В Кузбассе вор спрятался от бойцов Росгвардии под столом

19 Сент. 03:25 2018-09-19T03:25:41+03:00

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В Междуреченске мужчина, решивший обворовать гостиницу, спрятался от правоохранителей под столом. В гостиницу он проник пол видом члена спортивной команды.

Вечером экипаж Росгвардии получил тревожный сигнал из гостиницы на улице 50 лет Комсомола. Администратор заведения рассказала, что на третьем этаже сработала сигнализация. Наверху она увидела взломанную дверь в кабинет руководства гостиницы. Стражи порядка осмотрели кабинет и обнаружили под офисным столом неизвестного мужчину. В руках он держал украденный из кабинета ноутбук.

Вором оказался 35-летний местный житель, недавно вышедший из тюрьмы. Он рассказал, что прошел в здание под видом члена спортивной команды, которая разместилась в гостинице. Для больше схожести он взял с собой спортивную сумку.

– На этаже с офисными помещениями кузбассовец выбил дверь в кабинет руководителя. Услышав шаги в коридоре, злоумышленник решил укрыться под столом, – рассказали в Росгвардии.

Сотрудники Росгвардии передали задержанного полицейским для дальнейшего разбирательства.