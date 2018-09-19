В Кузбассе 19 сентября завоют сирены

19 Сент. 04:10 2018-09-19T04:10:29+03:00

Во всех городах и районах прозвучит сигнал тревоги

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В среду, 19 сентября, в Кузбассе завоют сирены для проверки систем оповещения. Тревожный сигнал будет раздаваться с 15.00 до 16.10.

Как отметили в Агентстве по защите населения и территории Кемеровской области, сирена означает предупредительный сигнал «Внимание всем!». Услышав сирена жители Кузбасса должны включить телевизоры и радиоприемники, чтобы прослушать речевое сообщение.

– Проверка работоспособности систем всех уровней проводится для поддержания систем оповещения гражданской обороны в постоянной готовности и выполнению задач по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также по обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на территории Кузбасса, – отметили в областной администрации.