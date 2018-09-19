В Новокузнецке из-за тумана не смог сесть самолет

19 Сент. 04:40 2018-09-19T04:40:34+03:00

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В аэропорту Новокузнецка из-за густого тумана не смогу не смог приземлиться самолет из Москвы. Рейс отправили на запасной аэродром в Новосибирск.

Как сообщили в справочной воздушной гавани, утром 19 сентября из-за погодных условий задержана два внутренних рейса. в 06:45 не смог прибыть рейса «Аэрофлот» из Шереметьево, сейчас он в Новосибирске, поэтому задерживается и обратный рейс на 7.50. Также был задержан рейса S7-810, вылетающий в Домодедово по расписанию в 06:45.

–Оба рейса были сегодня задержаны. Самолет «Аэрофлота» из Москвы был направлен на запасной аэродром в Новосибирск. S7 еще не взлетел, сейчас пассажиров садят, скоро должен взлететь, – рассказали в справочной Спиченково.