2018-09-19T05:11:41+03:00
Происшествия

В Кемерове загорелась котельная

Пожар тушили 11 спасателей
Кирилл ЧАЩИН
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"
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В Кемерове во вторник загорелась частная котельная. Возгорание ликвидировали три пожарные машины и 11 спасателей.

Сообщение о пожаре в котельной на переулке Щегловский поступило в МЧС в 17.06. В 17.22 пожарные уже работали на месте.

– На момент прибытия первого подразделения из котельной шел дым. В результате пожара обгорели вещи и мебель на площади 20 квадратных метров, – рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Кемеровской области. – Предварительная причина- нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей. Пострадавших нет. Внутри работали звенья газодымозащитников, людей не обнаружили.

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