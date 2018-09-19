В Кемерове загорелась котельная

19 Сент. 05:11 2018-09-19T05:11:41+03:00

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В Кемерове во вторник загорелась частная котельная. Возгорание ликвидировали три пожарные машины и 11 спасателей.

Сообщение о пожаре в котельной на переулке Щегловский поступило в МЧС в 17.06. В 17.22 пожарные уже работали на месте.

– На момент прибытия первого подразделения из котельной шел дым. В результате пожара обгорели вещи и мебель на площади 20 квадратных метров, – рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Кемеровской области. – Предварительная причина- нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печей. Пострадавших нет. Внутри работали звенья газодымозащитников, людей не обнаружили.