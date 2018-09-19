В Кузбассе выставили на продажу обанкроченную шахту и картины Никаса Сафронова

19 Сент. 05:56 2018-09-19T05:56:45+03:00

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Шахта «Заречная», признанная банкротом в конце 2017 года, в скором времени уйдет с молотка: имущество шахты выставлено на продажу. Об это сообщается на сайте Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

Торги состоятся 22 октября 2018 года, а начальная стоимость имущества шахты составляет 16,7 миллиарда рублей. Все имущество шахты выставлено на продажу единым лотом. В него вошли не только большой автопарк шахты, здания и оборудования, но и культурные ценность. Так, в состав лота включены семь картин, названия которых совпадают с произведения кисти Никаса Сафронова – «Америка», «Солнечное поле недалеко от замка», «Из истории России. Крымская война», портрет Софи Лорен и еще три портера. Их общая стоимость составляет 20,5 миллиона рублей.

СПРАВКА «КП»

ОАО «Шахта «Заречная» находится в городе Полысаево Кемеровской области. Введена в эксплуатацию в августе 1953 года с проектной мощностью 150 тысяч тонн угля в год.

"Заречная" входила в состав одноименной угольной компании вместе с шахтой "Алексиевской", "Октябрьской", "Анжерской", обогатительной фабрикой. "Заречная" и "Алексиевская", являющиеся градообразующими для города Полысаево, признаны банкротами.