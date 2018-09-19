В Кемерове проверяют качество отремонтированных дорог

19 Сент. 07:31 2018-09-19T07:31:43+03:00

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Ремонтная кампания федерального приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги», развернувшаяся в 2018 году, подходит к своему завершению. И сейчас специальная комиссия проверяет, насколько качественно был проведен ремонт.

Специалисты специально созданной комиссии уже побывали на 11 объектах, где нынешним летом проводился ремонт – на улицах Рутгерса, Марковцева, Терешковой, 9 Января, Баумана, Базовой, 2 Камышинской, Юбилейной, а также на проспектах Комсомольском, Ленинградском и Химиков. Здесь не просто визуально оценили качество работы, но и провели ряд исследований: специальная передвижная дорожная лаборатория оценила продольную ровность дороги, соответствие коэффициента сцепления колеса автомобиля с дорожным покрытием с нормативными показателями. Также были проведены вырубки асфальта, которые позже независимая лаборатория проверила на соответствие требованиям ГОСТов.

- Все инструментальные исследования подтвердили надлежащее качество выполненных работ, в итоге, проверку прошли 13,4 км дорог, - сообщает пресс-служба администрации города Кемерово.

В 2018 году отремонтировано почти 80 километров автомагистралей Кемеровской агломерации. Все дороги проходят строгую проверку перед приемкой. Помимо ремонта и замены дорожного полотна здесь обустраивают пешеходные переходы, обочины, водоотводные канавы, ремонт и обустройство ливневой канализации.