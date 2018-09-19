Банк УРАЛСИБ повысил максимальную доходность вклада «МЫ ВМЕСТЕ» до 7 процентов

19 Сент. 07:51 2018-09-19T07:51:11+03:00

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Банк УРАЛСИБ повышает максимальную доходность специального юбилейного вклада «МЫ ВМЕСТЕ» до 7% годовых по рублевым вкладам и до 2,8% годовых по вкладам в долларах США.

Юбилейный вклад «МЫ ВМЕСТЕ» открывается в рублях или долларах США на срок 367 или 732 дня. Проценты по вкладу выплачиваются ежедневно на отдельный счет или причисляются к сумме вклада по выбору вкладчика.

Процентные ставки с 18 сентября 2018 составляют до 6,77% годовых в рублях и до 2,72% годовых в долларах США. С учетом ежедневной капитализации процентов максимальная эффективная доходность по вкладу составит соответственно 7% годовых в рублях на оба срока вклада и до 2,8% годовых в долларах США на срок 2 года.

Минимальная сумма вклада 100 тысяч рублей или 2 000 долларов. Пополнение, расходные операции и продление вклада не предусмотрены.

Полные условия по специальному вкладу «МЫ ВМЕСТЕ» можно узнать в ближайших отделениях Банка УРАЛСИБ, по телефону 8-800-250-57-57 (звонки по России бесплатно) или на сайте Банка.

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