Кемеровский застройщик лишился восьми гаражей из-за долгов

19 Сент. 08:01 2018-09-19T08:24:50+03:00

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Судебные приставы арестовали у кемеровского застройщика восемь гаражей за долги по налогам и задолженности двум физическим лицам.

Порядка 7,5 миллионов рублей составила задолженность одной из кузбасских компаний-застройщиков. Компания задолжала порядка 7,5 миллионов рублей по налоговым платежам, а также двум физическим лицам, и ее руководитель некоторое время назад предстал перед судом. Но даже требование суда не заставило его выполнить свои обязательства. Когда срок, определенный судом, истек, к руководителю компании пришли судебные приставы. Они наложили арест на расчетные счета компании, арестовали имущество, которое находилось в офисе – мебель, моноблоки, прочую технику. А когда стало известно о наличии у должника восьми гаражей, приставы наложили арест и на недвижимость.

По предварительным данным, стоимость арестованного имущества составляет четыре миллиона рублей. К слову, до снятия ареста директор компании не сможет проводить никаких действий в отношении арестованного имущества.