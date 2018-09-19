Похитителя меди в Новокузнецке с железной дороги выдали ножницы

19 Сент. 08:35 2018-09-19T08:35:56+03:00

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Небольшая прибыль для одних и опасность аварии на железной дороге для других – такой могла бы быть цена хищения двумя новокузнечанами железнодорожного оборудования.

В апреле 2018 года на участке железной дороги начались кражи. Неизвестные с завидной регулярностью разбирали дроссель-трансформаторы, чтобы добыть медную обмотку. К слову, это оборудование отвечает за подачу сигнала о том, что железнодорожный путь занят.

Лишь в августе оперативникам удалось задержать злоумышленников, а помогли им в этом ножницы для арматуры, оставленные на месте кражи. Оперативники выяснили, что такие ножницы продавались только в одном новокузнецком магазине. Затем нашли по камерам предполагаемого покупателя и по уличным камерам видеонаблюдения «довели» его до дома. Однако на тот момент установить личность злоумышленника не удалось.

Вскоре от рук добытчиков меди пострадал еще один дроссель-трансформатор. Оперативники тут же выехали к дому предполагаемого преступника. В это время он как раз возвращался домой и нес с собой алкоголь, чтобы обмыть очередную кражу. Злоумышленником оказался 35-летний неоднократный горожанин, а преступления он совершал вместе с одним из своих родственников.

Сейчас оба мужчины ожидают окончания следствия и в скором времени предстанут перед судом. Ихз обвиняют по двум статьям, и по каждой из них злоумышленники могут лишиться свободы на срок до пяти лет.