Прокуратура требует закрыть вертолетную площадку в Шерегеше

19 Сент. 09:02 2018-09-19T09:02:40+03:00

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Западно-Сибирская транспортная прокуратура обратилась в суд с иском о запрете эксплуатации вертолетной площадки в курортном поселке, которая используется для экскурсионных полетов.

В ходе проверки было установлено, что на посадочной площадке ведутся строительные работы, о чем собственник объекта не уведомил уполномоченный орган гражданской авиации. Таким образом, посадочная площадка осталась открытой для взлета, посадки и стоянки воздушных судов, но из-за ремонта является непригодной для эксплуатации.

- В целях предотвращения угрозы безопасности полетов воздушных судов Новокузнецкой транспортной прокуратурой в Центральный районный суд города Кемерово направлен иск о запрете эксплуатации посадочной площадки до устранения имеющихся нарушений закона, - сообщили в ведомстве.