Прокуратура требует закрыть вертолетную площадку в Шерегеше
Западно-Сибирская транспортная прокуратура обратилась в суд с иском о запрете эксплуатации вертолетной площадки в курортном поселке, которая используется для экскурсионных полетов.
В ходе проверки было установлено, что на посадочной площадке ведутся строительные работы, о чем собственник объекта не уведомил уполномоченный орган гражданской авиации. Таким образом, посадочная площадка осталась открытой для взлета, посадки и стоянки воздушных судов, но из-за ремонта является непригодной для эксплуатации.
- В целях предотвращения угрозы безопасности полетов воздушных судов Новокузнецкой транспортной прокуратурой в Центральный районный суд города Кемерово направлен иск о запрете эксплуатации посадочной площадки до устранения имеющихся нарушений закона, - сообщили в ведомстве.