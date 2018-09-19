Кузбасс вышел в финал всероссийского конкурса событийного туризма

19 Сент. 09:34 2018-09-19T09:34:29+03:00

Изменить размер текста: A A

В Иркутске подвели итоги регионального конкурса национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. На нем было представлено порядка 100 проектов из 14 регионов страны. Четыре проекта Кузбасса стали лучшими на региональном этапе и вышли в финал премии Russian Event Awards.

По информации пресс-службы администрации Кемеровской области, в финал национальной премии в области событийного туризма вышли военно-патриотический фестиваль «Кузнецкий фронтир», который проходит в новокузнецком музее-заповеднике «кузнецкая крепость», осинниковский фестиваль «Арт-вишня», впервые организованный в этом году в Березовском фестиваль «Белая береза», а также календарь событийного туризма Кузбасса, в котором представлена информация об основных культурных событиях, проводимых на территории Кемеровской области в течение года.

За право стать лауреатами национальной премии Russian Event Awards финалисты поборются 24-27 октября в Нижнем Новгороде