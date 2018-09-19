Следствие просит продлить срок содержания под стражей двум фигурантам дела о пожаре в «Зимней вишне»

19 Сент. 09:56 2018-09-19T09:57:15+03:00

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В Центральный районный суд поступили материалы с ходатайствами о продлении срока содержания под стражей двух фигурантов дела о пожаре в ТРЦ «Зимняя вишня».

Старший следователь по особо важным делам при Председателе Следственного комитета Российской Федерации просит продлить срок содержания под стражей для бывшего руководителя ГУ МЧС России по Кемеровской области Александра Мамонтова и экс-начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы УНДПР ГУ МЧС России по Кемеровской области Григория Терентьева.

Предыдущим решение суда срок содержания под стражей был продлен до 25 сентября 2018 года. теперь же следователи требуют еще раз продлить его, чтобы досконально разобраться во всех аспектах уголовного дела.

Напомним, пожар в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. Очаг возгорания, предположительно, находился в батутной яме, которая располагалась на четвертом этаже торгово-развлекательного центра. Также здесь действовали каток, кафе и три кинозала. Из горящего здания не смогли выбраться 60 человек, большинство из которых – дети. Люди оказались в огненной и дымовой ловушке, поскольку двери эвакуационных выходов были заблокированы. Установлено, что причиной пожара стало замыкание в светодиодном светильнике. В рамках уголовного дела ранее были задержаны 11 человек. Предварительное следствие продлено до 25 декабря.

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