В Кемерове с начала года поймали более 1,4 тысячи пьяных водителей

19 Сент. 10:58 2018-09-19T10:58:56+03:00

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За 2018 год сотрудники кемеровской Госавтоинспекции задержали более 1,4 тысячи водителей за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Из них 250 человек уже нарушали закон, что повлекло за собой возбуждение уголовного дела. В качестве наказания для таких автовладельцев предусмотрено лишение водительских прав до трех лет, штраф 200-300 тысяч рублей, обязательные работы до 480 часов либо лишение свободы на срок до двух лет.

– По вине водителей с признаками опьянения в этом году в Кемерове произошло 16 дорожно-транспортных происшествий. Налицо безответственность и абсолютное неуважение по отношению к другим. Многие автомобилисты при задержании пытаются найди себе оправдание, мол, выпил совсем немного или ехал очень медленно. Оправдания для водителей, которые садятся за руль нетрезвыми, нет! – предупреждает начальник ОГИБДД города Кемерово Дмитрий Волков.

Не только пьяная езда, но и отказ от медицинского освидетельствования влечет за собой наказание, а именно - отстранение от управления автомобилем и возбуждение административного дела.