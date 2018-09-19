В Новокузнецке начальник оскорбил подчиненную и теперь вынужден заплатить штраф

19 Сент. 11:23 2018-09-19T11:23:38+03:00

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Грубость и неприязнь к сотруднице дорого обойдутся руководителю отдела послепродажного обслуживания одной из новокузнецких компаний. За несдержанность и нецензурную брать он заплатит 10 тысяч рублей.

В мае 2018 года начальник одного из отделов новокузнецкой компании оскорбил свою подчиненную. Делал это он при своих коллегах, будучи на рабочем месте. Нужно отметить, что к женщине он испытывал неприязненные чувства, а оскорбляя ее, не стеснялся в выражениях.

Посчитав, что ее честь и достоинство унижены, женщина обратилась в прокуратуру. Прокурор провел проверку и подтвердил не только то, что начальство не может вести себя так в отношении подчиненного, но и то, что подобная сцена была унизительной для женщины.

Когда дело рассматривалось в суде, судья также признала начальника отдела виновным и назначила ему штраф в размере 10 тысяч рублей. Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, постановление суда уже вступило в законную силу.