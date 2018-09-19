В Кузбассе пенсионерка отдала интернет-мошеннику 100 тысяч рублей

19 Сент. 11:32 2018-09-19T11:32:38+03:00

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62-летняя жительница Кузбасса стала жертвой интернет-мошенника: аферисту удалось обмануть доверчивую женщину на 100 тысяч рублей.

В отдел полиции Крапивинского район обратилась пенсионерка и рассказала о том, что ее обманули в социальных сетях. По словам женщины, ей написала знакомая и попросила крупную сумму в долг. Потерпевшая согласилась и перечислила на указанный в сообщении счет более 100 тысяч рублей. Позже она позвонила подруге и узнала, что ее страницу взломали.

В настоящее время сотрудники полиции устанавливают личность подозреваемого. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», аферисту грозит до пяти лет лишения свободы.

Полицейские еще раз обращают внимание граждан на необходимость быть бдительными и не совершать операции со счетами по просьбе посторонних лиц, кем бы они ни представлялись.