Сбившему в Прокопьевске ребенка водителю вынесли приговор

19 Сент. 11:58 2018-09-19T11:58:20+03:00

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В Прокопьевске вынесен приговор автомобилисту, по вине которого была тяжело травмирована 8-летняя девочка.

34-летний водитель, сбивший на пешеходном переходе 8-летнюю девочку и ее отца, на два года ограничен в свободе, лишен водительских прав и права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом, а также обязан выплатить потерпевшей стороне компенсацию морального вреда в размере одного миллиона рублей.

В сентябре 2017 года житель Прокопьевска двигался на своем автомобиле Nissan по проспекту Строителей, при этом скорость его автомобиля была выше разрешенной. Он подъехал к пешеходному переходу и отчетливо видел, что попутные автомобили остановились. Однако вместо того, чтобы также притормозить, нажал – как он позже заявил, по ошибке – педаль газа. В это время по пешеходному переходу шел мужчина с детской коляской , а рядом с ним шла его 8-летняя дочь. Мужчина успел оттолкнуть коляску, но не смог спасти себя и старшую девочку: основной удар пришелся именно на нее. После этого иномарка проехала еще несколько метров, столкнулась со встречным автомобилем и остановилась лишь в нескольких десятках метров на газоне.

Девочка оказалась под машиной и получила множественные травмы, а месяц спустя перенеска клиническую смерть. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области, автолюбитель же решением суда ограничен в свободе на два года и должен выплатить семье ребенка один миллион рублей.