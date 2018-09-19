В Кемерове двое подростков избили и ограбили школьника

19 Сент. 13:00 2018-09-19T13:00:30+03:00

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В Кемерове осудят парней 16 и 14 лет, которые избили школьника и отобрали у него мобильный телефон.

Как было установлено следствием, в апреле этого года в вечернее время подозреваемые встретили на улице 13-летнего кемеровчанина и велели передать им свой телефон. Мальчик отказался выполнять требование злоумышленников, тогда они стали угрожать ему избиением, а затем применили физическую силу. Несмотря на активное сопротивление потерпевшего, обвиняемые повалили его на землю, обыскали и похитили гаджет. Школьник попытался догнать убегающих преступников, но те скрылись, тогда мальчик обратился с заявлением в полицию. По горячим следам злоумышленники были задержаны, имущество возвращено владельцу.

Сейчас по уголовному делу собрано достаточно доказательств, в связи с чем оно передано для рассмотрения в суд. Подростки обвиняются в совершении преступления по статье «Грабеж, совершенный с применением насилия».