В кузбасской шахте с подтопленного участка откачали воду

19 Сент. 13:25 2018-09-19T13:25:49+03:00

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В Ленинск-Кузнецком районе после подтопления тупиковых выработок "Шахты имени Тихова" восстановилась работа лавы.

В два подтопленных проходческих забоя 7 сентября из-за повышенного водопротока пришла вода и подтопила два участка. В тот момент в под землей находились 289 человек, из них 29 – на аварийном участке. Опасности жизни людей, как сообщает департамент угольной промышленности Кузбасса, не было, тем не менее, работа предприятия была приостановлена. В шахту доставили дополнительные насосы и откачали лишнюю воду. Уже 11 сентября работа шахты – кроме аварийных участков – была полностью восстановлена.

- Проходку подтопленных горных выработок планируют восстановить в течение ближайшей недели, так как горношахтное оборудование находится на ревизии и наладке, - сообщает пресс-служба ждепартамента угольной промышленности.