В кузбасской шахте с подтопленного участка откачали воду
В Ленинск-Кузнецком районе после подтопления тупиковых выработок "Шахты имени Тихова" восстановилась работа лавы.
В два подтопленных проходческих забоя 7 сентября из-за повышенного водопротока пришла вода и подтопила два участка. В тот момент в под землей находились 289 человек, из них 29 – на аварийном участке. Опасности жизни людей, как сообщает департамент угольной промышленности Кузбасса, не было, тем не менее, работа предприятия была приостановлена. В шахту доставили дополнительные насосы и откачали лишнюю воду. Уже 11 сентября работа шахты – кроме аварийных участков – была полностью восстановлена.
- Проходку подтопленных горных выработок планируют восстановить в течение ближайшей недели, так как горношахтное оборудование находится на ревизии и наладке, - сообщает пресс-служба ждепартамента угольной промышленности.