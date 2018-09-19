В Кузбассе уничтожили 200 игровых автоматов

19 Сент. 14:01 2018-09-19T14:01:04+03:00

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В Кемеровской области уничтожена крупная партия игрового оборудования. Оно было изъято полицейскими еще в 2016 и 2017 годах из нелегальных залов и казино в результате оперативно-розыскных и проверочных мероприятий.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области, игровые автоматы являлись вещественными доказательствами по уголовным делам и административным производствам. Суды постановили привлечь организаторов незаконной азартной деятельности к ответственности, а игровое оборудование уничтожить.

Игровые автоматы вывезли на специальный полигон, где раздавили многотонным трактором. В общей сложности было ликвидировано более 200 единиц оборудования.

С начала 2018 года полицией уже пресечена деятельность 41 игорного заведения и изъято 459 игровых автоматов.

Правоохранители призывают кузбассовцев сообщать о нелегальных азартных заведениях по специальному телефону доверия: (3842)-32-75-15