Ради примирения с супругой кемеровчанин попросил ранить его ножом в живот

19 Сент. 15:54 2018-09-19T15:54:09+03:00

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Житель города Кемерово решился искалечить себя, чтобы помириться с женой. В этом ему согласился помочь друг. Теперь горе-помощник лишился свободы на два года и десять месяцев.

Кемеровчанин очень переживал из-за того, что поругался с женой. Он никак не мог придумать, как и помириться, и решил, что лучший способ для этого – попасть в больницу. Мужчина договорился со своим другом – к слову, судимым за кражу и находящимся на испытательном сроке – о том, что тот ударит его ножом в живот. Друзья вызвали скорую помощь, затем зашли в подъезд, обмотали лезвие ножа тканью – и один из приятелей нанес другому несколько ударов ножом в живот. Три удара оказались проникающими, и мужчина оказался в больнице с действительно тяжелым ранением.

Состоялось ли примирение с женой – неизвестно, а вот друг-исполнитель плана за умышленное причинение вреда здоровью предстал перед судом. Как сообщает пресс-служба областной прокуратуры, ближайшие два года и десять месяцев он проведет в колонии общего режима.