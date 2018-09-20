На автодороге под Кемерово иномарка протаранила отбойник

20 Сент. 03:34 2018-09-20T03:34:44+03:00

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Накануне вечером въезде в Кемерово случилось ДТП, в котором пострадал водитель иномарки.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kem.kp.ru/video/embed/669657" frameborder="0"></iframe> ДТП в Кемерове.видео: vk.com

Как сообщают очевидцы, дорожно-транспортное происшествие случилось около семи часов вечера. Водитель иномарки, судя по всему, двигался с большой скоростью, не справился с управлением и автомобиль закрутило.

- Похоже, его закрутило и - в отбойник. Может, подрезал кто... - пишут очевидцы ДТП в социальных сетях. - Стоял один, скорая и пожарная присутствовали.

Впрочем, другие очевидцы уверяют, что водитель автомобиля, который врезался в отбойник, хоть и получил какие-то травмы, скорее всего, серьезно не пострадал: карета скорой помощи, возвращаясь с места ДТП, двигалась без звукового сигнала.

Подробности дорожно-транспортного происшествия уточняются.