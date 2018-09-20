На автодороге под Кемерово иномарка протаранила отбойник
Накануне вечером въезде в Кемерово случилось ДТП, в котором пострадал водитель иномарки.
ДТП в Кемерове.видео: vk.com
Как сообщают очевидцы, дорожно-транспортное происшествие случилось около семи часов вечера. Водитель иномарки, судя по всему, двигался с большой скоростью, не справился с управлением и автомобиль закрутило.
- Похоже, его закрутило и - в отбойник. Может, подрезал кто... - пишут очевидцы ДТП в социальных сетях. - Стоял один, скорая и пожарная присутствовали.
Впрочем, другие очевидцы уверяют, что водитель автомобиля, который врезался в отбойник, хоть и получил какие-то травмы, скорее всего, серьезно не пострадал: карета скорой помощи, возвращаясь с места ДТП, двигалась без звукового сигнала.
Подробности дорожно-транспортного происшествия уточняются.