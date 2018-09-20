Прогноз погоды на 20 сентября в Кемерове: от -1 до +19

20 Сент. 03:50 2018-09-20T03:50:52+03:00

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В Кузбассе в четверг, 20 сентября, ожидается хорошая погода.

Как сообщает Кемеровский гидрометцентр, холодная ночь, когда столбики термометров держались около нулевой отметки и даже ниже, сменится солнечным теплым днем. Температура воздуха на всей территории области будет от 14 до 19 градусов тепла, а на небе лишь изредка будут пробегать облака, не омрачая солнечного дня. К слову, днем возможен небольшой юго-восточный ветер, который при порывах может достигать 9-14 метров в секунду.

В Кемерове днем ожидается +17…+19 градусов тепла, также солнечная погода с переменной облачностью, но без осадков. Утром возможен туман, а ночью столбики термометров опустятся до -1 градуса.

Бабье лето, пришедшее в Кузбасс, такое недолгое: уже к выходным его ласковое тепло сменится осенней прохладой. Успевайте насладиться солнечными осенними деньками!