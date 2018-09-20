Новокузнечанка выдумала самоубийство ради подруги

20 Сент. 04:34 2018-09-20T04:34:35+03:00

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29-летняя жительница города Новокузнецка предстанет перед судом за укрывательство преступления. Женщину обвиняют в том, что она не сообщила в полицию об убийстве и попыталась представить его как суицид.

В мае 2018 года в одном из домов собралась дружная компания: семейная пара, женщина и ее сожитель со своей дочерью. Увы, праздник длился недолго. Мужчины поругались, и гость ударил хозяина квартиры ножом в шею, а потом сбежал – по совету жены. От полученного ранения мужчина скончался, а женщины сильно напугались. Понимая, что ее сожителя уже не спасти, а вот сохранить семью подруги еще можно, хозяйка квартиры решила пожалеть приятельницу. Она согласилась представить убийство сожителя как самоубийство. Женщины вложили в руку потерпевшего нож и вызвали скорую помощь. Врачи констатировали смерть, а сотрудники полиции записали показания убитых горем женщин.

Позже, когда на место прибыла следственная группа, женщины сами рассказали о том, кто самом деле причастен к гибели хозяина дома. Подозреваемого задержали и завели в отношении него уголовное дело. Впрочем, 29-летняя женщина тоже предстанет перед судом – за укрывательство преступления.