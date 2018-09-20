В Новокузнецке ночью 12 пожарных тушили многоэтажный дом

20 Сент. 05:21 2018-09-20T05:21:35+03:00

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Минувшей ночью жителям одного из многоэтажных домов в Новокузнецке было не до сна: около часа ночи здесь случился пожар.

Сигнал о пожаре в многоэтажке на улице Тузовского поступил на пульт диспетчера в 01:16, и сразу же к месту чрезвычайного происшествия выдвинулись 12 спасателей и четыре единицы техники.

- На момент прибытия первого подразделения из окон квартиры на втором этаже шел дым, - сообщает подробности пресс-служба МЧС. – В результате пожара в комнате обгорели вещи на площади два квадратных метра.

Уже в 01:24 огонь в квартире был потушен. А по предварительным данным причиной пожара могла стать неосторожность хозяев квартиры при курении.