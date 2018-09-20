2018-09-20T06:02:28+03:00
Происшествия

Врезались в отбойник: В ДТП под Кемеровом пострадала пассажирка иномарки

Женщина за рулем не справилась с управлением
Кирилл ЧАЩИН
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Кадр: "ВКонтакте"Кадр: "ВКонтакте"
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В аварии на трассе под Кемеровом пострадала 43-летняя пассажирка иномарки. В ГИБДД рассказали подробности ДТП.

Авария произошла во вторник в 18.30 на втором километре трассы Кемерово – Ленинск-Кузнецкий.

– Водитель Mitsubishi Montero не справилась с управлением и совершила наезд на препятствие – дорожное ограждение. Иномаркой управляла женщина 37 лет, трезвая, – рассказали в УГИБДД по Кемеровской области.

В результате столкновения пострадала 43-летняя пассажирка внедорожника. Женщину госпитализировали, сейчас она находится на лечении в стационаре.

Напомним, что накануне в соцсетях появились кадры с места аварии. Ранее сообщалось, что пострадал водитель автомобиля.

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