2018-09-20T06:45:31+03:00
Общество

В Кемерове из-за антисанитарии закрыли доставку суши

Предприятия опечатали на 20 суток
Кирилл ЧАЩИН
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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В Кемерове судебные приставы закрыли службу доставки суши из-за нарушений санитарных норм. Предприятие будет закрыто 20 дней.

Как рассказали в УФССП по Кемеровской области, во время внеплановой проверки специалисты Роспотребнадзора нашли на предприятии многочисленные нарушения санитарно - эпидемиологических требований. В помещении, где изготавливали продукцию, не было раковины для мытья рук, кроме того, на предприятии не было гардеробы для верхней одежды, не велись необходимые журналы и так далее.

– В итоге юридическое лицо было признано виновным в совершении административного правонарушения. Судебные приставы приостановили деятельность данного объекта на 20 суток, – рассказали в Службе судебных приставов.

Напомним, что в конце августа специалисты лаборатории проверили продукцию 10 служб доставки суши. Почти во всех роллах нашли кишечную палочку. На предприятиях специалисты Роспотребнадзора выявили многочисленные нарушения.

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