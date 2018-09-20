Кузбасский полицейский незаконно хранил у себя дома оружие и боеприпасы

20 Сент. 06:48 2018-09-20T06:49:10+03:00

За это он предстанет перед судом

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В Кемеровской области перед судом предстанет бывший сотрудник полиции, обвиняемый в незаконном хранении оружия и боеприпасов.

По версии следствия, летом 2016 года 47-летний оперативный дежурный одного из отделов полиции города Ленинска-Кузнецкого обнаружил в заброшенном гараже на территории города Белово тайник, в котором нашел два автомата и около одной тысячи патронов. Находку обвиняемый сдавать не стал, а перевез в личный гараж.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий преступная деятельность полицейского была установлена, оружие и боеприпасы изъяты.

-В рамках расследования уголовного дела по оружию и боеприпасам проведена баллистическая экспертиза, результаты которой подтвердили, что они являются боевыми и пригодны для стрельбы. Со следствием обвиняемый сотрудничал, вину признал полностью, - рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Кемеровской области. – В рамках служебной проверки мужчина был уволен из органов внутренних дел.

Следствием собрано достаточно доказательств по уголовному делу, сейчас оно передано для рассмотрения в суд.