Пропавший в Новокузнецке подросток найден живым

20 Сент. 07:42 2018-09-20T07:43:40+03:00

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Ушедший из дома 12 сентября и после этого не выходивший на связь с родными 15-летний Руслан найден живым – об этом сообщают волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Поиски подростка велись в течение недели силами родителей ребенка, волонтеров поисково-спасательного отряда и сотрудников полиции. Юноша ушел из дома 12 сентября, и с тех пор о его местонахождении ничего не было известно. Сейчас ребенок в безопасности. Подробности, где он находился в течение всего этого времени а также обстоятельства, при которых ушедший из дома подросток был найден, не сообщаются.