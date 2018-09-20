В Кузбассе частично закроют проезд через железнодорожный мост
Ограничение будет действовать с 21 по 25 сентября
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В Анжеро-Судженске введут ограничение на движение автомобилистов по путепроводу через железную дорогу. Об этом сообщает городская Госавтоинспекция.
По информации ведомства, проезд закроют на улице Кемсеть в период с 21 по 25 сентября текущего года включительно. При этом запрет на проезд через мост не будет распространяться на общественный пассажирский транспорт и машины экстренных служб.
Специалисты рекомендуют жителям города заранее планировать свой маршрут и пользоваться общественным транспортом.