В Кузбассе частично закроют проезд через железнодорожный мост

20 Сент. 08:23 2018-09-20T08:24:21+03:00

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В Анжеро-Судженске введут ограничение на движение автомобилистов по путепроводу через железную дорогу. Об этом сообщает городская Госавтоинспекция.

По информации ведомства, проезд закроют на улице Кемсеть в период с 21 по 25 сентября текущего года включительно. При этом запрет на проезд через мост не будет распространяться на общественный пассажирский транспорт и машины экстренных служб.

Специалисты рекомендуют жителям города заранее планировать свой маршрут и пользоваться общественным транспортом.