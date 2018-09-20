Новокузнечанин не захотел выпивать с соседкой и убил ее

20 Сент. 08:29 2018-09-20T08:29:48+03:00

Изменить размер текста: A A

В скором времени в Новокузнецке перед судом предстанет 40-летний горожанин. Мужчину обвиняют в убийстве соседки.

В Следственном управлении СК РФ по Кемеровской области рассказали, что в июне 2018 года мужчина вместе со своей 64-летней соседкой по коммунальной квартире распивал спиртное. Вскоре он почувствовал, что хочет отдохнуть и отправился к себе в комнату. Соседке же хотелось продолжения банкета, и она настойчиво звала его вернуться. Мужчина не поддался на уговоры, тогда соседка стала пить одна и при этом вела себя очень шумно. Сосед, мечтавший об отдыхе, вышел из своей комнаты и толкнул женщину, а когда та упала, помог ей подняться и дойти до кровати. Дама же принялась оскорблять соседа, и тот, обидевшись, положил ей на лицо подушку и в течение некоторого времени удерживал ее.

Поняв, что буйная соседка перестала дышать, мужчина вызвал скорую помощь и полицию. Сначала он сказал, что нашел соседку в таком виде, но спустя время пришел к следователю им признался во всем. Сейчас уголовное дело направлено в суд, и вскоре мужчину ждет наказание за преступление.