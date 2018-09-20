2018-09-20T09:41:45+03:00
Происшествия

В Кемерове на Кузнецком мосту иномарка вылетела на трамвайные пути

ДТП парализовало движение трамваев
Кирилл ЧАЩИН
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Фото: "ВКонтакте"Фото: "ВКонтакте"
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В Кемерове на Кузнецком мосте в результате аварии Renault Duster вылетел на трамвайные пути. Около часа движение транспорта было парализовано.

Как рассказал «Комсомольской правде» пресс-секретарь КЭТК Максим Гончаренко, ДТП с выездом автомобиля на пути произошло в 8.35. В 9.24 движение трамваев было восстановлено.

– Renault перестраивался в мертвой зоне фуры или фура его не видела и перестраивалась, соответственно от удара в левое заднее крыло, Renault развернуло, и, судя по всему, по инерции улетел на трамвайные пути, не знаю, почему он не тормозил, – описал аварию Дмитрий Брежне.

Фото: "ВКонтакте"

Фото: "ВКонтакте"

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