Пропавший в Новокузнецке подросток неделю жил у родственников

20 Сент. 09:43 2018-09-20T09:53:12+03:00

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Стали известны подробности исчезновения 15-летнего подростка, ушедшего из дома 12 сентября.

Сообщение о розыске ребенка накануне разместили волонтеры поисково0спасательного отряда «Лиза Алерт» и сотрудники полиции. Ребенок ушел из дома 12 сентября, и с тех пор о его судьбе и местонахождении ничего не было известно. Однако вскоре после размещения ориентировок и начала работы по поиску подростка его нашли живым и невредимым.

Как оказалось, школьник, никого не предупредив, уехал к родственникам в Новокузнецкий район, в деревню Успенку. Против него не было совершено никаких противоправных действий, а сам подросток, после того, как вернулся в Новокузнецк, был помещен в социально-реабилитационный центр. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области, сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства случившегося.