В Кемерове цыгане фиктивно прописывали иностранных граждан

20 Сент. 10:14 2018-09-20T10:14:40+03:00

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В Кемерове полицейские совместно с бойцами Росгвардии провели профилактический рейд в цыганском таборе.

В Рудничном районе города Кемерово проживает цыганский табор, более 20 семей. Именно туда направились бойцы Росгвардии и сотрудники полиции во время профилактического рейда. У каждого из цыган не просто проверяли документы, но и выясняли их причастность к совершению различных правонарушений. И действительно, выяснилось, что некоторые из них не вполне чисты перед законом. Так, хозяин одного из домов табора прописал у себя дома шестерых иностранных граждан. Фиктивная постановка на учет расценивается как предоставление ложных сведений при осуществлении миграционного учета. А это, в свою очередь, означает, что хозяину дома придется заплатить штраф – до пяти тысяч рублей за каждого незаконно прописанного мигранта.