Двое пострадали: В Кузбассе перевернулась иномарка

20 Сент. 11:10 2018-09-20T11:10:57+03:00

Водитель не справился с управлением

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На кузбасской трассе Mazda 6 съехала в кювет и перевернулась. В результате аварии пострадали два человека.

Как рассказали в областном управлении ГИБДД, авария произошла 19 сентября на 402-ом километре трассы Новосибирск – Ленинск-Кузнецкий – Кемерово – Юрга.

– Водитель, предварительно, нарушил правило расположение транспортного средства на проезжей части, совершила съезд влево с последующим опрокидыванием, – рассказали в ГИБДД.

В результате аварии пострадала 42-летняя женщина, которая управляла иномаркой, и 45-летний пассажир. Пострадавшие сейчас находятся на лечении в стационаре.