В Кемерове организуют рок-фестиваль в защиту бездомных животных

20 Сент. 12:40 2018-09-20T12:40:49+03:00

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В Кемерове 6 октября в баре «Ультиматум» состоится благотворительный фестиваль «Рок в защиту животных». Все собранные средства музыканты перечислят в приюты для бездомных кошек и собак. Мероприятие будет организовано в рамках Всероссийской благотворительной акции, которая пройдет почти в 70 городах от Владивостока до Калининграда.

В областном центре на фестивале выступит пять групп: IN СOLD, Allegreese, Rock нациЯ, Christmas MICE band и А-СИММЕТРИЯ.

Все собранные на фестивале средства пойдут в помощь бездомным животным города и будут распределены между КГОО «Общество Защиты Животных», приютом «Четыре лапы», передержкой «ВАСЬка» и приютом «Маячок»

В день концерта в баре будет действовать пункт приема кормов для животных, где все желающие могут оставить вкусные презенты для обитателей приюта.