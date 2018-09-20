В Кемерове в ТЦ «Рио» вновь открывается кинотеатр

20 Сент. 12:57 2018-09-20T13:06:06+03:00

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Закрытый в начале сентября кинотеатр «Рио Синема» вновь готов гостеприимно распахнуть свои двери. Открытие запланировано на 21 сентября.

- Торговый центр получил все необходимые разрешительные документы в полном объеме, и в подтверждение этого они будут опубликованы, в самое ближайшее время, в том числе на сайте кинотеатра и в наших социальных сетях, чтобы вы могли лично в этом убедиться и чувствовать себя безопасно и комфортно в стенах кинотеатра и торгового центра, - сообщается на сайте кинотеатра.

Потенциальные зрители уже готовы отправиться на просмотр фильмов и даже задают вопросы, можно ли забронировать билеты онлайн. А администрация кинотеатра готова провести экскурсию для всех желающих и подробно рассказать, где находятся эвакуационные выходы и как обеспечивается безопасность зрителей.

Напомним, первый на правом берегу реки в Кемерове кинотеатра открылся в конце августа на втором этаже торгового центра "Рио". Однако примерно через две недели по решению суда второй этаж здания ТЦ, где проводилась реконструкция и где открылся кинотеатр, был временно закрыт.