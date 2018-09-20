Сергей Цивилев призвал кузбассовцев вместе бороться с контрафактом

20 Сент. 13:41 2018-09-20T13:43:21+03:00

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В областной администрации прошло заседание комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции. Глава региона призвал всех кузбассовцев сообщать о фактах незаконной торговли.

- В регионе подделывают разные товары от меха и бензина до медицинских препаратов и горного оборудования, - написал Сергей Цивилев на своей странице во «ВКонтакте». - Бороться с контрафактом нужно на всех уровнях! Некачественная продукция вредит здоровью и жизни кузбассовцев.

В кузбасские магазины периодически попадает контрафактная продукция. Часть таких товаров относится к меховым изделиям, актуальным для Сибири. По закону, каждое такое изделие должно иметь специальную маркировку-микрочип, однако далдеко не все продавцы соблюдают этот закон. Так, за два года в Кузбассе проверили почти две тысячи различных изделий из меха, 706 из них (на общую сумму около 30 миллионов рублей) не соответствовали требованиями. Все виновные привлечены к ответственности – об этом сообщает пресс-служба администрации Кемеровской области.

- Сообщайте о случаях распространения поддельной или некачественной продукции в комментариях, - призвал кузбассовцев Сергей Цивилев. - Нам нужна ваша помощь.