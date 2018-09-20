Суд обязал властей Кемерова создать пляжи

20 Сент. 13:52 2018-09-20T13:52:48+03:00

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По требованию прокуратуры суд обязал властей Кемерова создать места

массового отдыха у воды. Решение суда вступило в силу.

В июне прокурор города потребовал обязать администрацию создать места массового отдыха населении у воды, так как это входит в обязанности властей.

– Администрация города Кемерово длительное время не выполняла и не создавала условия для массового отдыха жителей, не организует обустройство мест и не обеспечивает условия безопасного для здоровья населения использования водных объектов в летнее время, – рассказали в прокуратуре. – Эти нарушения неоднократно являлось предметом представлений прокурора города Кемерово в Кемеровский городской Совет народных депутатов…Также ставился вопрос об ответственности лиц, действия которых повлекли длительное нарушение законодательства.

Этим летом пляжи не были обследованы и поставлены на учет в МЧС. Ничего не было сделано для организации мест отдыха у воды. В связи с этим прокурор потребовал признать бездействие администрации незаконным и обязать создать пляжи.

Центрального районный суд Кемерова 11 июля удовлетворил требования прокурора, однако администрация обжаловало решение. 19 сентября областной суд оставил решение без изменений.