Новокузнечанин ищет донора для своей собаки

20 Сент. 14:34 2018-09-20T14:45:07+03:00

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В группе новокузнецкого сообщества «Кот и пес» появилось сообщение о том, что новокузнечанин ищет донора для своей приболевшей собаки.

- Моя эстонка Гретта, видимо, подобрала что-то с земли, отравилась. Подозреваю, что нехорошие люди занимаются травлей собак на аллеях. Результат – заражение крови, - пишет хозяин собаки Владимир Филиппов. – Времени у нее от силы день-два…

Сейчас Гретта находится в ветринарной клинике, ей ставят капельницы. Для того, чтобы помочь Гретте выжить, ей нужен донор крови – крупный пес в возрасте от одного года и весом не менее 30 килограммов. В клинике, где могут помочь Гретте, потенциального донора обследуют, сделают анализ крови на совместительство: увы, не каждая собака сможет стать донором…

Собака очень важна для Владимира и его семьи. Если у вас есть возможно спасти животное – сделайте это.