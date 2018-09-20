Шаман и буддийский монах провели обряд на вершине горы в Шерегеше

20 Сент. 14:49 2018-09-20T14:49:44+03:00

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В Шерегеше на вершине горы Мустаг шаман и буддийский лама пообщались с духами и провели обряд во благо Таштагольского района и всей Горной Шории. Они попросили высшие силы сделать так, чтобы отдых на курорте был лучше.

В таинстве участвовал исполняющий обязанности главы Шерегеша, шаман Игорь Идимешев и лама-настоятель Владимир Федоров. У подножья горы шаман обратился к духу Суг-Ээзи, который пожаловался на то, что развитие туризма может навредить природе Горной Шории.

– На второй день мы приняли решение подняться на самую высокую точку горы. Был сильный туман. Когда мы завершили восхождение, Владимир прочитал мантру, а я поклонился духу Таг-Ээзи. В этот момент Мустаг «раскрылся», туман рассеялся, и открылась чудесная панорама – Мустаг показал свою красоту и мощь, – цитирует слова Игоря Идимешева Сity-n.

Как отметили буддийский монах Владимир Фдоров, обряд был проведен для повышения комфорта туристов, чтобы им ничего не мешало отдыхать.