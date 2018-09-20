Дело «Зимней вишни»: управляющую ТРЦ оставили под арестом

20 Сент. 17:45 2018-09-20T17:48:52+03:00

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В четверг Кемеровской областной суд оставил под арестом бывшую управляющую «Зимней вишней» Надежду Судденок.

Как сообщили в пресс-службе суда, суд рассмотрел жалобу Надежды Судденок и ее защиты на решение суда и оставил постановление Центрального районного Кемерова без изменения. В этот же день суд оставил под арестом еще одну фигурантку – экс-директора ООО «Кемеровской кондитерский комбинат» Юлия Богданову.

Напомним, что районным судом арест Надежде Судденок был продлен по просьбе следствия 22 августа.

Пожар в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта 2018 года. Очаг возгорания, предположительно, находился в батутной яме, которая располагалась на четвертом этаже торгово-развлекательного центра. Также здесь действовали каток, кафе и три кинозала. Из горящего здания не смогли выбраться 60 человек, большинство из которых – дети. Люди оказались в огненной и дымовой ловушке, поскольку двери эвакуационных выходов были заблокированы. Установлено, что причиной пожара стало замыкание в светодиодном светильнике. В рамках уголовного дела ранее были задержаны 11 человек. Предварительное следствие продлено до 25 декабря.

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– Через неделю-полторы начнем проектно-изыскательские работы. Уже готов дизайн будущего сквера, подготовленный Сбербанком. Проект оригинальный, интересный, именно его из трех вариантов выбрали родственники погибших, – написал Сергей Цивилев. (подробности)

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– С нашей стороны мы не подтверждаем и не опровергаем эту информацию. Мы в партнерстве с Российским Красным Крестом работаем с 1992 года. Наша совместная работа включает в себя взаимодействие с региональными отделениями на местах, потому что именно на местах происходят основные проекты. Международный Красный Крест в рамках своих совместных проектов с Российским Красным Крестом к ситуации в Кемерове и «Зимней вишне» отношения не имеет. У нас нет совместных проектов в Кемерове. (подробности)