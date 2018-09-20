В Кемерове у «Лапландии» убирают гаражи для строительства здания налоговой

20 Сент. 18:30 2018-09-20T18:30:52+03:00

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Кемеровский гаражный кооператив «Ласточка» на Октябрьском проспекте переносят для строительства на его месте здания налоговой службы. Об этом рассказали в администрации города.

«Металлические гаражи на территории города Кемерово размещаются временно до начала освоения территории капитальным строительством. На земельном участке, занятом до настоящего времени металлическими гаражами кооператива «Ласточка», будет построено здание налоговой инспекции», – рассказали в мэрии.

Гаражи перевозят на участок на северном пересечении проспекта Ленинградского и проспекта Московский.

Сейчас городская федеральная налоговая служба располагается в разных зданиях: на улице Шестакова и проспекте Кузнецком. В 2017 году было принято решение о строительства нового вместительно здания для налоговой.