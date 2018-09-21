2018-09-21T03:09:53+03:00
Происшествия

Две студентки из Новокузнецка обворовали три магазина

Девушки украли вещей на 15 тысяч рублей
Екатерина РОМАНОВА
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Фото: ГУ МВД по Кемеровской областиФото: ГУ МВД по Кемеровской области
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В Кузбассе бойцы Росгвардии задержали студенток, которые подозреваются в краже из бутиков.

Две девушки, учащиеся одного из новокузнецких техникумов, решили прогуляться по магазинам торгового центра «Планета» в одном из магазинов они присмотрели себе несколько модных вещей на семь тысяч рублей, в другом – на пять. Обновки девушки сложили в пакет, но платить за них не стали, а потихоньку ушли из тех магазинов.

После этого подружки заглянули еще в один магазин. Одна из девушек положила в пакет две вещи общей стоимостью около трех тысяч рублей. Но в этот раз сбежать из магазина подружкам не удалось: продавец заметила попытку уйти нерасплатившись. Она попросила одну из девушек показать содержимое пакетов, и та призналась в хищении вещей. Продавец вызвала стражей порядка. Увидев прибывших бойцов Росгвардии, девушки разволновались и стали доставать из пакетов другие похищенные вещи. Стражи порядка пригласили продавцов из других магазинов и те подтвердили факт хищения.

- Для дальнейшего разбирательства бойцы Росгвардии передали 18 и 19-летних учащихся одного из городских техникумов сотрудникам полиции, - рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии Кемеровской области.

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